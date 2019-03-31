Правоохранители задержали мужчину, который добивал ногами гвардейцев после аварии в Одессе.

В Одессе Opel на евробляхах влетел в толпу. В результате этого погиб нацгвардеец, среди пострадавших двое нацгвардийцев и трое гражданских.

– После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, и тут – эта мра** в синей куртке – подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина, – рассказал глава МВД Арсен Аваков.

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Мужчина сбежал с места преступления, после того приехали полиция и скорая.

– Мы искали его всю ночь и пол дня. Но мы его нашли! Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит! Некий Путилин, – добавил Аваков.

Мужчину задержали по обвинению по ч.2 ст. 345. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

















Задержан мужчина, который добивал ногами гвардейцев после ДТП в Одессе / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в ДТП в Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко.

Фото и видео: Арсен Аваков