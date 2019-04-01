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Факты / Происшествия

Играли со взрывчаткой: в Запорожье погиб ребенок, другой – травмирован

В Запорожье произошел взрыв, в результате которого один ребенок погиб, а другой находится в больнице.

Играли со взрывчаткой: в Запорожье погиб ребенок, другой – травмирован

В Днепровском районе Запорожья взорвалась граната. В результате инцидента погиб 13-летний подросток, его 12-летний товарищ находится в больнице.

31 марта в полицию поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков.

Правоохранители установили, что дети гуляли по улице Счастливая. Вблизи одной из многоэтажек они нашли взрывное устройство. Младший парень решил бросить гранату на землю перед собой. В результате чего произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения малолетних.

Детей немедленно госпитализировали в больницу, старший парень умер от полученных травм, а младшему ничего не угрожает, его состояние стабильное.

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Открыто уголовное производство по факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боевых припасов. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы.

К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

Источник: Нацполиция

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