В Полтавской области было совершено нападение на полицейского, который охранял один из избирательных участков.

В Полтавской области избили полицейского, который занимался охраной одного из избирательных участков.

Пострадавшего госпитализировали в неврологическое отделение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области.

По информации МВД, в Украине зарегистрировали еще несколько резонансных событий.

О каких именно событиях идет речь не уточняется.

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