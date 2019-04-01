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Факты / Происшествия

На избирательном участке в Полтавской области избили полицейского

В Полтавской области было совершено нападение на полицейского, который охранял один из избирательных участков.

На избирательном участке в Полтавской области избили полицейского

В Полтавской области избили полицейского, который занимался охраной одного из избирательных участков.

Пострадавшего госпитализировали в неврологическое отделение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области.

По информации МВД, в Украине зарегистрировали еще несколько резонансных событий.

О каких именно событиях идет речь не уточняется.

Читайте: Разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии

К слову, следить за результатами первого тура выборов президента Украины вы можете в текстовом онлайне Фактов ICTV.

Источник: МВД

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