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Факты / Происшествия

Под Одессой BMW сбил двух женщин на обочине, одна из них погибла

В результате ДТП, произошедшего в селе Кучурганы Одесской области, погибла 59-летняя женщина-пешеход, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Швидка допомога

Смертельное ДТП под Одессой произошло около 2.00 ночи – 31-летний водитель BMW-Х5 сбил двух женщин, которые шли по обочине дороги.

С места происшествия он скрылся, но через несколько часов сотрудники полиции задержали правонарушителя.

Он бросил свой автомобиль в поле возле соседнего села и пешком пришел домой.

Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

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К слову, в Харьковской области микроавтобус сбил мужчин, которые толкали автомобиль.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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