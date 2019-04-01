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Факты / Происшествия

Прорыв трубы в Киеве: Mitsubishi зависло над ямой

Из-за прорыва трубы на улице Деловая под припаркованным Mitsubishi образовалась яма.

Прорыв трубы в Киеве: Mitsubishi зависло над ямой

В Киеве на улице Деловая вследствии прорыва трубы дорогу залило кипятком.

После этого на проезжей части начал проседать асфальт. Большая яма образовалась прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.

Спасателям, которые прибыли на место происшествия, удалось спасти автомобиль. Его достали с помощью эвакуатора.

Читайте: Реки горячей воды. В Киеве улицу Димитрова заливает кипятком

Киевводоканал остановил поток воды.

Аварийные службы начали ликвидировать последствия аварии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве автомобиль снес остановку и перевернулся.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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