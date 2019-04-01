Из-за прорыва трубы на улице Деловая под припаркованным Mitsubishi образовалась яма.
В Киеве на улице Деловая вследствии прорыва трубы дорогу залило кипятком.
После этого на проезжей части начал проседать асфальт. Большая яма образовалась прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.
Спасателям, которые прибыли на место происшествия, удалось спасти автомобиль. Его достали с помощью эвакуатора.
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Киевводоканал остановил поток воды.
Аварийные службы начали ликвидировать последствия аварии.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве автомобиль снес остановку и перевернулся.
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