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Реки горячей воды. В Киеве улицу Димитрова заливает кипятком

Неподалеку университета физического воспитания на дороге образовались реки горячей воды.

Реки горячей воды. В Киеве улицу Димитрова заливает кипятком

Возле одного из корпусов Национального университета физического воспитания на улице Димитрова дорогу залило кипятком.

Пользователи сети начали публиковать видео, где видно как движение автомобилей усложняет поток горячей воды.

Очевидцы предполагают, что вода течет от Инфиза, возможно выше.

Читайте: 80% ожогов и 11 дней ада: умер мальчик, который упал в кипяток

О причинах аварии пока ничего не известно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве прорвало трубу.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

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