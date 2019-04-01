Неподалеку университета физического воспитания на дороге образовались реки горячей воды.
Возле одного из корпусов Национального университета физического воспитания на улице Димитрова дорогу залило кипятком.
Пользователи сети начали публиковать видео, где видно как движение автомобилей усложняет поток горячей воды.
Очевидцы предполагают, что вода течет от Инфиза, возможно выше.
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О причинах аварии пока ничего не известно.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве прорвало трубу.
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