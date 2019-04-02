В Одесской области в ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки погиб человек.

На трассе Одесса – Рени произошла авария с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в которой были пассажиры.

Один водитель автомобиля Ford погиб на месте, еще один госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Пассажиры маршрутного такси за помощью не обращались.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Ford Transit.

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Причину ДТП установят следователи.

В полиции предупреждают, что на участке дороги Одесса-Рени в районе села Удобное Белгород-Днестровского района проезд транспорта затруднен.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Чехии, в котором пострадали 38 человек.