В школе села Музычи Киево-Святошинского района плитка обвалилась на мальчика. Ребенка госпитализировали.

Плитка с остатками цемента упала на одного из школьников, когда ученики организовано выходили из помещения столовой.

Учитель сразу отвел ребенка на безопасное расстояние и вызвал скорую помощь.

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12-летнего школьника госпитализировали. Медики диагностировали скальпированную рану головы и оказали медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины.

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