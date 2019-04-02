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Факты / Происшествия

В школе на Киевщине на мальчика упала плитка – его госпитализировали

В школе села Музычи Киево-Святошинского района плитка обвалилась на мальчика. Ребенка госпитализировали.

В школе на Киевщине на мальчика упала плитка – его госпитализировали

Плитка с остатками цемента упала на одного из школьников, когда ученики организовано выходили из помещения столовой.

Учитель сразу отвел ребенка на безопасное расстояние и вызвал скорую помощь.

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12-летнего школьника госпитализировали. Медики диагностировали скальпированную рану головы и оказали медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в  детском саду Львова отравились четверо детей, трое из них находятся в больнице.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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