В Техасе (США) горел химический завод. В результате этого погиб один человек, еще двое находятся в критическом состоянии.
В результате пожара в Техасе (США) погиб один человек.
– По меньшей мере один человек погиб на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас,- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии и были доставлены на вертолете в больницу.
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Причиной пожара мог стать линия электропередачи, которая загорелась в районе резервуара с изобутиленом.
Власти утверждают, что в воздухе нет опасных химических веществ.
Ранее Факты ICTV писали, что в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.
Фото: HCSOTexas
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