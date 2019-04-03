В Техасе (США) горел химический завод. В результате этого погиб один человек, еще двое находятся в критическом состоянии.

В результате пожара в Техасе (США) погиб один человек.

– По меньшей мере один человек погиб на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас,- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии и были доставлены на вертолете в больницу.

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Причиной пожара мог стать линия электропередачи, которая загорелась в районе резервуара с изобутиленом.

Власти утверждают, что в воздухе нет опасных химических веществ.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

Фото: HCSOTexas