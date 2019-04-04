На проспекте Соборности в Киеве мужчина, который выгуливал собаку, нашел сумку с младенцем.
Киевлянин сообщил в полицию, что нашел в сумке младенца.
Сумка находилась между двумя домами в бетонной конструкции. Малыш был завернут в одеяло.
Мальчик, предварительно, был рожден в течение последних суток и находился в удовлетворительном состоянии.
Ребенка госпитализировали. Угрозы его жизни нет.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УКУ – Оставление в опасности. Женщине, которая бросила своего ребенка на улице, грозит до двух лет лишения свободы. Установлением его личности занимается полиция.
В Киеве посреди улицы нашли сумку с младенцем / 3 фотографии
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К слову, в Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.
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