В Донецкой области отчим избил 5-летнюю девочку шнуром от зарядного устройства.

Отчим избил зарядным устройством девочку. Он бил ее по лицу, рукам, ногам и туловищу. Он не менее 10 раз ударил ее шнуром.

Причиной такой жестокости стало поведение девочки: она открыла в кухне газовую конфорку. От этого отчим пришел в ярость и избил падчерицу. К тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После происшествия он запретил девочке выходить из дома, но она не послушалась и самостоятельно отправилась в детсад. Там и увидели ее побои.

Мать ребенка в это время пребывала в больнице с четырехмесячной двойней.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

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К слову, в Одесской области в собственной квартире повесился 8-летний мальчик.

Источник: Прокуратура Донецкой области