В Донецкой области отчим избил 5-летнюю девочку шнуром от зарядного устройства.
Отчим избил зарядным устройством девочку. Он бил ее по лицу, рукам, ногам и туловищу. Он не менее 10 раз ударил ее шнуром.
Причиной такой жестокости стало поведение девочки: она открыла в кухне газовую конфорку. От этого отчим пришел в ярость и избил падчерицу. К тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения.
После происшествия он запретил девочке выходить из дома, но она не послушалась и самостоятельно отправилась в детсад. Там и увидели ее побои.
Мать ребенка в это время пребывала в больнице с четырехмесячной двойней.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
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К слову, в Одесской области в собственной квартире повесился 8-летний мальчик.
Источник: Прокуратура Донецкой области