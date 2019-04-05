Мужчина, который пытался поджечь себя в Луцке, имеет психические расстройства.

В Луцке вечером 5 апреля мужчина пытался покончить с собой возле городского совета.

Прямо перед входом в мэрию он облился бензином и угрожал себя поджечь.

Инцидент не дошел до трагедии благодаря правоохранителям, которые заковали мужчину в наручники.

Главный врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль сообщил, что мужчина два года воевал на Донбассе и периодически лечится от посттравматического синдрома.

Читайте: Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси

После угрозы поджечь себя его передали специалистам психбольницы.

Напомним, в прошлом году во Львовской области мужчина облил себя бензином в отделении банка.