Мужчина, который пытался поджечь себя в Луцке, имеет психические расстройства.
В Луцке вечером 5 апреля мужчина пытался покончить с собой возле городского совета.
Прямо перед входом в мэрию он облился бензином и угрожал себя поджечь.
Инцидент не дошел до трагедии благодаря правоохранителям, которые заковали мужчину в наручники.
Главный врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль сообщил, что мужчина два года воевал на Донбассе и периодически лечится от посттравматического синдрома.
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После угрозы поджечь себя его передали специалистам психбольницы.
Напомним, в прошлом году во Львовской области мужчина облил себя бензином в отделении банка.