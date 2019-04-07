В Днепре Daewoo Lanos влетел в электроопору, в результате чего пострадал водитель.

В Днепре произошло ДТП. Водитель потерял управление над автомобилем и вылетел на обочину. Там он врезался в столб.

Из-за того, что мужчина не был пристегнут, он получил довольно тяжелые травмы. От удара он сильно ударился головой о лобовое стекло. У него на лице и лбу множественные порезы, а в глаза попали осколки. Его госпитализировали.

Не забывайте о ремнях безопасности, всегда пристегивайтесь. Это занимает от силы несколько секунду, а может спасти жизнь.

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К слову, в центре Киева Subaru протаранил Opel, снес забор и перевернулся на крышу. В результате ДТП два человека травмировались.