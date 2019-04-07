У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение силой 3,8 баллов.
Землетрясение в Крыму произошло в акватории Черного моря на глубине 10 км.
Подземные толчки зафиксировали у восточного побережья полуострова. Магнитуда составила 3,8 баллов.
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Напомним, что в мае 2016 года в Крыму произошло землетрясение магнитудой 3,5 баллов. От подземных толчков вибрировал пол и падали телевизоры. К счастью, обошлось без жертв.
А недавно в Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.
Источник: Единая геофизическая служба РАН
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