У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение силой 3,8 баллов.

Землетрясение в Крыму произошло в акватории Черного моря на глубине 10 км.

Подземные толчки зафиксировали у восточного побережья полуострова. Магнитуда составила 3,8 баллов.

Читайте: Землетрясение в Одесской области: качнуло три страны

Напомним, что в мае 2016 года в Крыму произошло землетрясение магнитудой 3,5 баллов. От подземных толчков вибрировал пол и падали телевизоры. К счастью, обошлось без жертв.

А недавно в Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.

Источник: Единая геофизическая служба РАН