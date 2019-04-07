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Факты / Происшествия

В США убили 23-летнюю украинку

В США в штате Висконсин убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву.

В США убили 23-летнюю украинку

Мертвой украинку нашли в доме на бульваре Вашингтон. По подозрению в убийстве был арестован ее муж 31-летний Фуад Пашаев.

На кануне своей смерти Татьяна обратилась в полицию, она рассказала, что Пашаев собирается ее убить. Женщина пояснила, что за те три года совместной жизни он регулярно пил и бил ее.

Мужчине было предъявлено обвинение в домашнем насилии, но уже через день его выпустили под залог  $10 тысяч. Ему запретили приближаться к жене и их годовалому ребенку.

Пока точных данных экспертизы, которая должна установить причину смерти, нет.

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К слову, в Днепре двое парней избили и толкнули мужчину в воду, снимая это на видео. Пострадавший погиб.

Источник: uapost.us

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