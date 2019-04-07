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Факты / Происшествия

В столичном метро мужчина упал на рельсы

В киевском метро мужчина упал на рельсы. Поезда задерживаются.

В столичном метро мужчина упал на рельсы

В Киеве на станции метро Сырец мужчине стало плохо. В результате чего он упал с перрона на рельсы.

Читайте: Пассажир упал под поезд: в Киеве остановили красную ветку метро

Из-за этого поезда на зеленой линии метро задерживаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала поезд отрезал мужчине голову.

Фото: Kyiv LIVE

Источник: Kyiv LIVE

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