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Факты / Происшествия

В Малайзии автобус с иностранцами упал в кювет: 10 человек погибли

В Малайзии автобус с иностранными рабочими слетел в кювет. В результате ДТП погибли 10 человек, 34 пострадали.

В Малайзии автобус с иностранцами упал в кювет: 10 человек погибли

В окрестностях Куала-Лумпура автобус с иностранными рабочими слетел в кювет.

Водитель и семь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Читайте: ДТП в Чехии: ударились трамвай и троллейбус, 38 пострадавших

Еще 34 человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее Факты ICTV писали,что на Голосеевском проспекте в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей: Toyota Camry, Lada 2108 и Волга.

Фото: Kemalangan & Bencana Tanahairku

Источник: Kemalangan & Bencana Tanahairku

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