В Малайзии автобус с иностранными рабочими слетел в кювет. В результате ДТП погибли 10 человек, 34 пострадали.
В окрестностях Куала-Лумпура автобус с иностранными рабочими слетел в кювет.
Водитель и семь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.
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Еще 34 человека пострадали, их доставили в больницу.
Ранее Факты ICTV писали,что на Голосеевском проспекте в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей: Toyota Camry, Lada 2108 и Волга.
Фото: Kemalangan & Bencana Tanahairku
Источник: Kemalangan & Bencana Tanahairku
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