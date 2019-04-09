Убийством завершился в Херсонской области давний спор двух соседей из-за черты между двумя домовладениями.
Каждый считал, что именно ему принадлежит больший кусок земли.
В суд подал 52-летний Александр. Дело он проиграл, но не смог смириться, несколько месяцев пьянствовал, а потом взял ружье и пошел к 77-летнего соседу.
Он без всяких объяснений выстрелил из ружья в живот пенсионеру.
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Сначала мужчина сознался в убийстве, а после избрания меры пресечения заявил, что к данному преступлению не имеет никакого отношения.
Но доказательств, что кровавое преступление совершил именно он, у следствия достаточно.
К слову, в Днепре двое парней избили и толкнули мужчину в воду, снимая это на видео. Пострадавший погиб