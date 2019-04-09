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Факты / Происшествия

На Херсонщине мужчина застрелил соседа из-за черты между огородами

Убийством завершился в Херсонской области давний спор двух соседей из-за черты между двумя домовладениями.

На Херсонщині чоловік застрелив сусіда через межу між городами

Каждый считал, что именно ему принадлежит больший кусок земли.

В суд подал 52-летний Александр. Дело он проиграл, но не смог смириться, несколько месяцев пьянствовал, а потом взял ружье и пошел к 77-летнего соседу.

Он без всяких объяснений выстрелил из ружья в живот пенсионеру.

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Сначала мужчина сознался в убийстве, а после избрания меры пресечения заявил, что к данному преступлению не имеет никакого отношения.

Но доказательств, что кровавое преступление совершил именно он, у следствия достаточно.

К слову, в Днепре двое парней избили и толкнули мужчину в воду, снимая это на видео. Пострадавший погиб

Источник: Ранок у великому місті

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