В Запорожье 14-летнего подростка ударило током мощностью в 10 тысяч вольт.

В Запорожье 14-летний подросток залез в электрощитовую подстанцию и получил разряд током мощностью в 10 тысяч вольт. Парень получил серьезные ожоги рук и, к счастью, остался жив. Спасатели называют это настоящим чудом. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

В трансформаторную будку подросток залез из любопытства, он хотел увидеть, какой там стоит предохранитель. Парень сбил замок с дверей электрощитовой и проник вовнутрь.

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