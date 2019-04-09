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Разряд в 10 тысяч вольт! В Запорожье 14-летнего подростка ударило током

В Запорожье 14-летнего подростка ударило током мощностью в 10 тысяч вольт.

Разряд в 10 тысяч вольт! В Запорожье 14-летнего подростка ударило током

В Запорожье 14-летний подросток залез в электрощитовую подстанцию и получил разряд током мощностью в 10 тысяч вольт. Парень получил серьезные ожоги рук и, к счастью, остался жив. Спасатели называют это настоящим чудом. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

В трансформаторную будку подросток залез из любопытства, он хотел увидеть, какой там стоит предохранитель. Парень сбил замок с дверей электрощитовой и проник вовнутрь.

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К слову, в Мариуполе сотрудники полиции спасли девушку, которая наглоталась таблеток и хотела покончить с собой.

Источник: УНИАН

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