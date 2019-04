Власти Нью-Йорка (США) объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что администрация требует от всех жителей районов Вильямсбург и Бруклин сделать прививку от кори.

Тех, кто не выполнит это требование, будут штрафовать.

Чрезвычайное положение из-за кори продлится в Нью-Йорке как минимум до 17 апреля.

К слову, в Нью-Йорке с осени подтверждено 285 случаев кори.

Напомним, в областном перинатальном центре в Суммах от кори умерла женщина, которая незадолго до этого родила младенца.

Источник: The Official Website of the City of New York