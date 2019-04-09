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Вспышка кори в Нью-Йорке: объявлено чрезвычайное положение

Власти Нью-Йорка (США) объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори.

Вспышка кори в Нью-Йорке: объявлено чрезвычайное положение

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что администрация требует от всех жителей районов Вильямсбург и Бруклин сделать прививку от кори.

Тех, кто не выполнит это требование, будут штрафовать.

Чрезвычайное положение из-за кори продлится в Нью-Йорке как минимум до 17 апреля.

К слову, в Нью-Йорке с осени подтверждено 285 случаев кори.

Читайте: Корь не отступает: четверо украинцев умерли от осложнений

Напомним, в областном перинатальном центре в Суммах от кори умерла женщина, которая незадолго до этого родила младенца.

ИсточникThe Official Website of the City of New York

Фото: Dreamstime

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