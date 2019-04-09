Власти Нью-Йорка (США) объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что администрация требует от всех жителей районов Вильямсбург и Бруклин сделать прививку от кори.
Тех, кто не выполнит это требование, будут штрафовать.
Чрезвычайное положение из-за кори продлится в Нью-Йорке как минимум до 17 апреля.
К слову, в Нью-Йорке с осени подтверждено 285 случаев кори.
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Напомним, в областном перинатальном центре в Суммах от кори умерла женщина, которая незадолго до этого родила младенца.
Источник: The Official Website of the City of New York
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