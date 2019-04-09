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Факты / Происшествия

В Запорожье мужчина избил сотрудниц энергокомпании через платежку

В Запорожье мужчина избил двух сотрудниц энергокомпании через счета за электроэнергию.

В Запорожье мужчина избил сотрудниц энергокомпании через платежку

В Запорожье местный житель пришел в Центр обслуживания клиентов и с нецензурными криками, набросился с кулаками на двух сотрудниц Запорожьеэлектроснабжения.

Одну из женщин он ударил по лицу и разбил очки. Также мужчина ударил в живот другую работницу.

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После нападения на работниц злоумышленник скрылся. Правоохранители установили личность нападавшего и открыли уголовное производство.

Выяснилось, что мужчина был недоволен выставленной ему к уплате за предыдущий месяц сумме в счете за электроэнергию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой серьезные травмы получило двое мужчин.

Источник: Запорожьеоблэнерго

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