В Запорожье мужчина избил двух сотрудниц энергокомпании через счета за электроэнергию.

В Запорожье местный житель пришел в Центр обслуживания клиентов и с нецензурными криками, набросился с кулаками на двух сотрудниц Запорожьеэлектроснабжения.

Одну из женщин он ударил по лицу и разбил очки. Также мужчина ударил в живот другую работницу.

Читайте: Разряд в 10 тысяч вольт! В Запорожье 14-летнего подростка ударило током

После нападения на работниц злоумышленник скрылся. Правоохранители установили личность нападавшего и открыли уголовное производство.

Выяснилось, что мужчина был недоволен выставленной ему к уплате за предыдущий месяц сумме в счете за электроэнергию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой серьезные травмы получило двое мужчин.

Источник: Запорожьеоблэнерго