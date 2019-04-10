В полицию поступил анонимный звонок о заминировании КГГА. После тщательной проверки правоохранители сообщили, что взрывчатки в здании не нашли.

Обновлено 20.12. В здании КГГА правоохранители не нашли взрывчатки.

– Работники профильных служб тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию: взрывоопасных предметов не обнаружено, – заявили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 259 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание столичной мэрии собираются взорвать через 12 часов.

Полицейские провели эвакуацию граждан из здания.

Читайте: В Киеве пьяный водитель Volkswagen протаранил Mercedes с трактором

– Около 15.00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик, – заявили в полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.













“Минирование” КГГА – полиция взрывчатку не нашла / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе, в результате которого взорвались несколько баллонов с газом.