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Факты / Происшествия

“Минирование” КГГА – полиция взрывчатку не нашла

В полицию поступил анонимный звонок о заминировании КГГА. После тщательной проверки правоохранители сообщили, что взрывчатки в здании не нашли.

“Минирование” КГГА – полиция взрывчатку не нашла

Обновлено 20.12. В здании КГГА правоохранители не нашли взрывчатки.

– Работники профильных служб тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию: взрывоопасных предметов не обнаружено, – заявили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 259 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание столичной мэрии собираются взорвать через 12 часов.

Полицейские провели эвакуацию граждан из здания.

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– Около 15.00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик, – заявили в полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

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“Минирование” КГГА – полиция взрывчатку не нашла / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе, в результате которого взорвались несколько баллонов с газом.

Источники: Нацполиция, Информатор

Фото: Информатор

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