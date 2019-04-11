В Киевской области школьники и их родители обвиняют учителя географии в развращении.

В Бориспольском районе Киевской области учитель географии соблазнял малолетних. Наименьшей жертвой педагога стал четырехлетний ребенок.

Заявление в полицию написали родители сразу нескольких детей. Учитель не только преподает географию в школе, но и является руководителем местного художественного кружка, репетиции которого он часто проводил у себя дома, в комнате общежития.

Как сообщают правоохранители, жертвами стали пятеро детей. Это были две девушки и трое мальчиков. Пострадавший 12-летний парень признается, что учитель касался его ягодиц. Он делал это на глазах у собственного сына.

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Коллеги педагога говорят, что никаких жалоб никогда не получали. Соседи также утверждают, что учитель наоборот любит детей, часто организовывает для них различные мероприятия и спектакли. Жители села предполагают, что дети все придумали, чтобы насолить учителю.

Правоохранители уже арестовали педагога. Однако за решеткой он не будет сидеть. За него внес залог в размере 63 тыс. грн друг бизнесмен.

Если суду удастся доказать вину учителя, то ему грозит минимум 8 лет тюрьмы.

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