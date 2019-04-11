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В Киеве трое мужчин похитили 4-летнего мальчика. Объявлен план Перехват

В четверг в Киеве на Лукьяновке похитили 4-летнего мальчика. Полиция объявила план Перехват, однако вскоре ребенка нашли, он находится с отцом.

В Киеве трое мужчин похитили 4-летнего мальчика. Объявлен план Перехват

Обновлено в 12.53. Позже выяснилось, что ребенка похитил собственный отец – иностранец, работающий в Украине по контракту. Он с матерью ребенка находится в бракоразводном процессе. Вчера состоялся суд, который решал, с кем останется ребенок. Полиция ведет допрос матери мальчика.

10.57. Около 9.00 4-летнего мальчика, по словам очевидцев, схватили трое мужчин и в направлении центра города  увезли на черном Mercedes. Один мужчина похож на араба, два других имеют славянскую внешность.

Похитителей сразу стала разыскивать полиция, был объявлен план Перехват.

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К слову, в Киеве в Деснянском районе произошло ограбление, грабитель похитил миллион гривен.

Источник: Информатор

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