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В РФ коллектор угрожал изнасиловать жену должника, а сыну отрубить ногу

В Твери (Россия) задержали коллектора, который угрожал должнику тем, что изнасилует его жену и отрежет ногу 5-летнему сыну.

коллекторы в россии

В Твери задержали коллектора, который вломился в квартиру к должнику, а до этого угрожал его семье.

27-летний коллектор ворвался в жилье оттолкнув от входной двери женщину, которая не хотела его пускать.

В местном СМИ узнали, что мужчина взял кредит в микрофинансовой организации Лига денег. Сумма займа составила 30 тыс. рублей (около 13 тыс. грн).

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В начале месяца он просрочил платеж в 1200 рублей (500 грн). Он обещал погасить долг в ближайшее время, но ему начали звонить коллекторы.

– Мне угрожали такими вещами, что это просто невообразимо представить. Говорили, что изнасилуют жену у меня на спине, что отрубят моему пятилетнему сыну ногу по колено лопатой. Вечером в четверг, когда я еще был на работе, ко мне домой вломился амбал. Постучал в дверь, жена приоткрыла, он ее оттолкнул и зашел в квартиру. Дети слышали, как он угрожал, говорил жене о моем долге, говорил про меня гадости и требовал заплатить. После его ухода супруга позвонила мне. Она до сих пор в шоке от произошедшего, – рассказал мужчина.

По факту возбуждено дело по статье Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия.

Источник: Следственный комитет РФ

Фото: Dreamstime

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