В городе Каменское Днепропетровской области четверо полицейских пострадали при задержании подозреваемого в нанесении травм двум соседям.

Чтобы остановить дебошира, правоохранителям пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

Полицейские получили вызов, что злоумышленник избил гаечным ключом мужчину и женщину.

Его нашли дома, но мужчина оказал сопротивление полицейским и напал на правоохранителей с ножом и молотком, нанеся телесные повреждения четырем копам.

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По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов открыто криминальне производства по ст. 348 УКУ.













В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на копов – четверо пострадавших / 3 фотографии

К слову, в апреле 2018 ода в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских в участке, тогда пострадали трое правоохранителей.