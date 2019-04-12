Трагедия произошла в Запорожье около 5.00 утра – в строительном вагончике в результате пожара погибли три человека.

Спасатели выяснили, что в металлическом строительном вагончике по улице Школьной, 19 горела отделка и домашние вещи на площади 18 кв. м.

Во время тушения обнаружили тела трех человек, еще один пострадавший с ожогами разной степени госпитализирован.

Личности погибших и травмированного устанавливаются.

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Пожарным подразделениям в 6.00 удалось ликвидировать возгорание.

Причина пожара пока неизвестна.

















В Запорожье в строительном вагончике сгорели три человека / 4 фотографии

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