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Факты / Происшествия

В Запорожье в строительном вагончике сгорели три человека

Трагедия произошла в Запорожье около 5.00 утра – в строительном вагончике в результате пожара погибли три человека.

Пожежа в Запоріжжі

Спасатели выяснили, что в металлическом строительном вагончике по улице Школьной, 19 горела отделка и домашние вещи на площади 18 кв. м.

Во время тушения обнаружили тела трех человек, еще один пострадавший с ожогами разной степени госпитализирован.

Личности погибших и травмированного устанавливаются.

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Пожарным подразделениям в 6.00 удалось ликвидировать возгорание.

Причина пожара пока неизвестна.

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В Запорожье в строительном вагончике сгорели три человека / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в районе Новобеличей в жилом доме произошел пожар, пламя перекинулось на два соседних здания.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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