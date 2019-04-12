Возле школы в Хмельницком 48-летний мужчина избил двух 16-летних одноклассников сына. Так он отомстил за то, что подростки приспустили колесо джипа, на котором его несовершеннолетний сын приехал в школу.

Взрослый мужчина без предупреждений набросился на парней и успокоился только тогда, когда они лежали на земле и истекали кровью.

Оба подростка в больнице, у них ссадины на лицах и сломанные носы.

Их состояние врачи оценили как средней тяжести, пришлось оперировать.

Парни рассказали, что их одноклассник регулярно приезжает в школу на джипе, гоняет, едва не давя других детей.

Поэтому они решили проучить Андрея и даже предупредили его, что приспустили колесо. А уже через час в школу примчался отец юного водителя – владелец машины.

Читайте: Затянул в квартиру и срывал одежду – в Кривом Роге задержали педофила

Мужчина, которого школьники обвиняют в избиении – известный в Хмельницком предприниматель Константин Костюк.

Встретиться с ним Чрезвычайным новости не удалось. На телефонные звонки он не отвечает. Не пришел мужчина и на школьные собрания.

Родители учеников написали заявление в полицию. Впрочем, как выяснилось, обидчик детей также обратился к правоохранителям. Поэтому открыто два уголовных производства.

В полиции говорят, что за умышленное нанесение легких телесных повреждений ему грозит штраф – это 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком на 200 часов, или исправительные работы сроком на 1 год.

Теперь слово за судебно-медицинскими экспертами.

К слову, ранее мы рассказывали, что делать, если увидели, как на улице кого-то обижают или пытаются обокрасть.