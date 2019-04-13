В Лондоне (Великобритания) полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в авто посла Украины.

В Лондоне (Великобритания) водитель автомобиля врезался в авто посла Украины, после чего его со стрельбой задержали полицейские.

После стрельбы правоохранители оцепили территорию в районе Холланд-парк.

Именно там находятся посольства Украины, Камеруна и Греции.

По словам свидетелей, было слышно около десяти выстрелов.

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В посольстве Украины в Великобритании заявили, что водитель намеренно врезался в автомобиль посла. Полиция открыла огонь после того, как злоумышленник снова врезался в авто.

В результате атаки никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы водителя.

Правоохранители не классифицируют происшествие как теракт.

К слову, возле посольства России в Киеве произошел взрыв.

Фото: Hiroaki Katayama