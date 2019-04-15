Пожар в соборе Парижской Богоматери, по словам представителей, может стать полным крахом Нотр-Дам де Пари.

Представитель собора Андре Фино уточнил, что пожар повредил перекрытия XIX и XIII веков, завив “горит все”. Пожарные заявили, что не уверены в том, что сумеют справиться с распространением огня в соборе Парижской Богоматери

Также представители собора заявляют следующее:

– Там ничего не останется. И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под собором.

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Напомним, что горит собор Парижской Богоматери, в результате пожара была повреждена крыша, шпиль и деревянные конструкции. Пожар тушат с земли и воды, однако пока потушить огонь не удается. К счастью, жертв удалось избежать, пострадавших нет.

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