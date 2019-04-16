Полицейские проверяют информацию о распылении газа на территории одной из школ в Беляевском районе. Госпитализировали 36 детей.

Директор школы в Беляевском районе сообщил правоохранителям о распылении вещества с перцового баллончика.

В следствии инцидента в больницу были доставлены 36 учеников школы. Предварительный диагноз – ожог дыхательных путей перцовым газом.

После оказания помощи 26 детей забрали родители, еще десятерым оказывают медицинскую помощь.

Предварительно установлено, что газовый баллончик принес ученик 9 класса и распылил его во время перерыва.

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Полиция решает вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности за невыполнение родительского долга.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, 15 апреля в раздевалке гимназии в Черкассах ученики распылили газ из баллончиков, из-за чего отравились 68 детей.