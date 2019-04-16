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СБУ задержала руководителя Киевоблэнерго за взятку в 87 тыс. грн

Сотрудники СБУ задержали руководителя одного из региональных подразделений ПАО Киевоблэнерго.

СБУ задержала руководителя Киевоблэнерго за взятку в 87 тыс. грн

Руководитель регионального подразделения Киевоблэнерго с руководителем частной компании, которая занимается электромонтажными работами, требовали деньги от граждан и предпринимателей за ускоренное подписания договоров на поставку электроэнергии.

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В ведомстве отметили, что оба чиновника были задержаны в Киевской области на взятке в 87 тысяч гривен от частного предпринимателя.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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СБУ задержала руководителя Киевоблэнерго за взятку в 87 тыс. грн / 2 фотографии

Напомним, гражданину Нигерии, прилетевшему из Стамбула, не дали разрешение на пересечение границы и он попытался дать взятку пограничнику.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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