Из-за ливней в Ивано-Франковской области произошло подтопление 3,2 тыс. дворов в 22 населенных пунктах.

На Прикарпатье для оказания помощи населению в Надворнянском, Богородчанском районах и в Калуше ГСЧС привлекла 126 спасателей, 26 единиц техники и 9 плавсредств.

Были эвакуированы 60 человек и отбуксированы 10 транспортных средств.

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В этих районах из-за интенсивных дождей частично повреждены два моста местного значения и два села были отключены от газоснабжения.

На утро 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков уменьшилась и уровень воды постепенно спадает.













Потоп на Прикарпатье: повреждены два моста, тысячи домов в воде / 3 фотографии

Потоп на Прикарпатье



В прогнозе погоды на сегодня, 21 мая, синоптики обещали ливни на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах.