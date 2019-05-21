Из-за ливней в Ивано-Франковской области произошло подтопление 3,2 тыс. дворов в 22 населенных пунктах.
На Прикарпатье для оказания помощи населению в Надворнянском, Богородчанском районах и в Калуше ГСЧС привлекла 126 спасателей, 26 единиц техники и 9 плавсредств.
Были эвакуированы 60 человек и отбуксированы 10 транспортных средств.
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В этих районах из-за интенсивных дождей частично повреждены два моста местного значения и два села были отключены от газоснабжения.
На утро 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков уменьшилась и уровень воды постепенно спадает.
Потоп на Прикарпатье: повреждены два моста, тысячи домов в воде / 3 фотографии
Потоп на Прикарпатье
В прогнозе погоды на сегодня, 21 мая, синоптики обещали ливни на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах.
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