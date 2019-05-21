В Ровно ночью в дом частного предпринимателя неизвестные бросили гранату.

На крышу частного дома неизвестные кинули гранату. Владельцем дома оказался 45-летний частный предприниматель. В момент взрыва в помещении, кроме бизнесмена, находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал. Была повреждена кровля дома.

При осмотре места происшествия сотрудниками полиции были найдены металлические осколки на крыше дома, лестнице и прилегающей территории.

Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Устанавливаются лица, причастные к взрыву.

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К слову, в результате взрыва, который произошел в Харькове в ночь на 18 мая, погибли двое мужчин, третий – получил многочисленные ранения.