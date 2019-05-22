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Факты / Происшествия

В Киеве агрессивные псы нападают на детей на территории школы

В Киеве участились случаи нападения собак на людей.

В Киеве агрессивные псы нападают на детей на территории школы

В Киеве агрессивные собаки нападают на людей в общественных местах. Защитить жертву от животного часто не в состоянии даже хозяин.

Однако, владельцы животных в основном не расценивают своих питомцев, как угрозу и продолжают тренировать и выгуливать их там, где запрещено.

На территории гимназии №183 собака напала на ребенка. Директор учебного заведения приняла решение отгородить школу забором.

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После этого владельцы собак начали жаловаться и даже несколько раз его срезали.

Такая же ситуация произошла и на территории больницы №5. Но руководство приняло жесткие меры – поставили забор и таблички, а персонал обязали следить за порядком.

Также в Киеве есть школа, где никак не могут справиться с незаконным выгулом животных.

Несмотря на наличие зеленой зоны для выгула собак, владельцы животных предпочитают территорию учебного заведения.

К слову, в селе Никольском Херсонской области бродячая собака напала на 9-летнюю девочку и разорвала ей лицо.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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