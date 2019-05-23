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Под Запорожьем 80 человек удерживали в фейковом ребцентре

В Запорожской области 80 человек удерживали в “реабилитационном центре” в антисанитарных условиях и без полноценного питания.

Под Запорожьем 80 человек удерживали в фейковом ребцентре

В Запорожской области раскрыли незаконный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали 80 человек.

Против людей, среди которых пенсионеры, а также алко- и наркозависимые лица, применялось психологическое и физическое воздействие.

Сообщается, что людей удерживали в частных домах с сигнализацией, огражденных большим забором.

Лечения в “ребцентре” люди не получали. Кроме того, они находились в антисанитарных условиях и без полноценного питания.

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Под Запорожьем 80 человек удерживали в фейковом ребцентре / 6 фотографий

Покидать территорию пленникам не разрешалось. На окнах зданий были установлены решетки. Ключи от входной двери находились исключительно у охранников.

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В большинстве случаев инициаторами “лечения” становились родственники удерживаемых граждан, которые платили за содержание близкого человека ежемесячно 8 тыс. грн. Расценки за содержание пожилых людей были выше – 10-12 тыс грн/мес.

Правоохранители расследуют дело по признакам ч. 3 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали трех участников транснациональной наркогруппировки.

Источник: Нацполиция

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