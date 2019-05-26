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В Киеве мотоциклист въехал в Skoda и врезался в другой мотоцикл

В Киеве мотоциклист въехал в Skoda, а затем отскочил в другого мотоциклиста.

В Киеве мотоциклист въехал в Skoda и врезался в другой мотоцикл

В Киеве на Набережном шоссе (в сторону моста Патона) произошло двойное ДТП. Есть раненые, врачи оказывают им помощь. Детали аварии устанавливаются.

Из-за ДТП образовалась пробка от Почтовой Площади.

Читайте: ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП

К слову, сегодня пешеходный мост, соединяющий арку Дружбы народов и Владимирскую горку, закрыли, потому что лопнула стекло. Сейчас его открыли для посетителей.

Источник: Киев Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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