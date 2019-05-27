Каким будет 27 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не способствует началу чего-то важного и основательного, для продвижения. Лучше направить внимание на решение текущих вопросов. Хорошо доводить дела до завершения. Сегодня благоприятно именно очищать и создавать почву для старта нового и важного в будущем. А для этого хорошо провести анализ, посмотреть по сторонам и определить, что из тех задач, которые висят, как дамоклов меч, и не дают двигаться вперед.

Может где-то пора раздать долги, с чем-то распрощаться просто вычеркнув этот пункт из своего ежедневника навсегда и т.д. День скорее всего будет толкать на проявление эмоций достаточно активно. Желательно учитывать это и постараться сохранить внутренний баланс, даже если внешне все идет вразнос.

Энергии могут толкать на разрушение каких-то устоев, соревновательный процесс во взаимодействиях, и здесь важно понимать, что это может принести в будущем. Осознанность в моменте поможет избежать больших сожалений от возможных необдуманных поступков.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.