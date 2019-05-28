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В Коломые нашли убитым известного адвоката Петрива

В Коломые обнаружили убитыми в собственном доме известного адвоката и его жену.

В Коломые нашли убитым известного адвоката Петрива

На Ивано-Франковщине в городе Коломыя, обнаружили убитыми в собственном доме известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену.

Их дом на улице Пушкина подожгли, поэтому тела обнаружили спасатели, которые выехали по вызову на пожар.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило 27 мая в 19.50.

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Местные СМИ сообщают, что в Петрива и жены обнаружены огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Детей во время трагедии дома не было.

Напомним, в Киеве в Шевченковском районе столицы обнаружили убитым сотрудника АПУ.

Источник: Зеркало медиа 

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