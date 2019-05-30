В Вооруженных силах Украины назвали имена погибших членов экипажа военного вертолета Ми-8.

Во время катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли:

командир воинской части полковник Мазепа Игорь Ярославович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич.

По информации СМИ, спасателям уже удалось найти тела двух погибших.

В Ровенской области разбился военный вертолет – 4 погибших



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Продолжаются поиски еще двух членов экипажа военного вертолета.

Напомним, поздно вечером 29 мая возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8.

Источник: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины