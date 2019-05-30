Военная прокуратура назвала версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области названы военной прокуратурой во время брифинга во Львове.
По мнению экспертов, к трагедии могли привести техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.
В прокуратуре обещают дать правовую оценку всем версиям случившегося после досудебного расследования.
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В Ровенской области разбился военный вертолет – 4 человека погибли
Напомним, поздно вечером 29 мая возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8.
Фото: ГБР
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