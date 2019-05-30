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Факты / Происшествия

Три версии авиакатастрофы Ми-8 в Ровенской области

Военная прокуратура назвала версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Три версии авиакатастрофы Ми-8 в Ровенской области

Версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области названы военной прокуратурой во время брифинга во Львове.

По мнению экспертов, к трагедии могли привести техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

В прокуратуре обещают дать правовую оценку всем версиям случившегося после досудебного расследования.

Читайте: Катастрофа вертолета Ми-8: названы имена погибших

В Ровенской области разбился военный вертолет – 4 человека погибли

Напомним, поздно вечером 29 мая возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8.

Фото: ГБР

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