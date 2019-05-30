PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Мексике в ДТП с автобусом погибли десятки паломников

В Мексике грузовик врезался в автобус с паломниками, в результате чего погибли люди.

В Мексике в ДТП с автобусом погибли десятки паломников

По меньшей мере 23 человека погибли после того, как грузовой автомобиль врезался в автобус с католическими паломниками на юго-востоке Мексики.

По данным мексиканской полиции, паломники возвращались домой после посещения церкви в столице Мехико.

Также 30 человек пострадали в автокатастрофе и были доставлены в больницу.

Читайте: Катастрофа вертолета Ми-8: названы имена погибших

Предварительно, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус.

Напомним, 25 человек пострадали после столкновения 12 автомобилей в Испании.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинские студенты попали в ДТП в Польше
В Киеве мотоциклист въехал в Skoda и врезался в другой мотоцикл
В Мексике разбился военный вертолет РФ – есть жертвы
ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП
На Кировоградщине Volkswagen на смерть сбил двух пешеходов
В Италии перевернулся автобус с туристами – есть пострадавшие
В центре Киева водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин
Не поделили дорогу: в Одессе трамвай смял легковушку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка