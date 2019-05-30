В Мексике грузовик врезался в автобус с паломниками, в результате чего погибли люди.
По меньшей мере 23 человека погибли после того, как грузовой автомобиль врезался в автобус с католическими паломниками на юго-востоке Мексики.
По данным мексиканской полиции, паломники возвращались домой после посещения церкви в столице Мехико.
Также 30 человек пострадали в автокатастрофе и были доставлены в больницу.
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Предварительно, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус.
Напомним, 25 человек пострадали после столкновения 12 автомобилей в Испании.
Источник: CNN
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