В результате взрывов на пороховом заводе Кристалл в российском Дзержинске пострадали 79 человек.
В Дзержинске Нижегородской области после взрывов на заводе Кристалл за медицинской помощью обратились 79 человек.
Среди пострадавших – 38 работников завода и 41 житель города.
– Детей среди обратившихся нет. По состоянию на 18.00 на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 – средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, – сообщает Минздрав РФ.
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Администрация Дзержинска также подтвердила, что из-за взрывов повылетали стекла в 185 жилых домах.
На данный момент пожар на оборонном заводе Кристалл потушен.
Напомним, взрывы на заводе в России произошли 1 июня. Предварительно, ЧП произошло на заводе Кристалл в цехе по производству тротила. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на пороховом заводе Кристалл в Дзержинске.
Источник: Минздрав РФ
Фото: tsyplenkovmusic