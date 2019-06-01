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Факты / Происшествия

Дзержинск после взрывов: почти 80 пострадавших, повреждено 185 домов

В результате взрывов на пороховом заводе Кристалл в российском Дзержинске пострадали 79 человек.

Вибухи на заводі у Дзержинську

В Дзержинске Нижегородской области после взрывов на заводе Кристалл за медицинской помощью обратились 79 человек.

Среди пострадавших – 38 работников завода и 41 житель города.

– Детей среди обратившихся нет. По состоянию на 18.00 на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 – средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, – сообщает Минздрав РФ.

ЧитайтеМомент взрыва на заводе Кристалл в России

Администрация Дзержинска также подтвердила, что из-за взрывов повылетали стекла в 185 жилых домах.

На данный момент пожар на оборонном заводе Кристалл потушен.

Напомним, взрывы на заводе в России произошли 1 июня. Предварительно, ЧП произошло на заводе Кристалл в цехе по производству тротила. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на пороховом заводе Кристалл в Дзержинске.

ИсточникМинздрав РФ

Фотоtsyplenkovmusic

Источник: Интерфакс

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