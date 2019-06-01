Взрывная волна выбивала окна в домах и магазинах Дзержинска.
Взрывы на заводе в России, которые произошли 1 июня в Дзержинске Нижегородской области, натворили немало бед на улицах города.
Как видно на фотографиях, которые постят в соцсетях местные жители, взрывная волна выбивала окна в домах и магазинах.
О большой мощности взрыва говорит тот факт, что в результате него вылетали не только стекла, но и ломались более прочные конструкции зданий.
Пострадавшие люди и разбитые здания: последствия взрыва в России / 7 фотографий
Читайте: Момент взрыва на заводе Кристалл в России
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.
Как сообщалось, взрывы на заводе в России произошли 1 июня. Предварительно, ЧП произошло на заводе Кристалл в цехе по производству тротила.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+