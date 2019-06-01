Взрывная волна выбивала окна в домах и магазинах Дзержинска.

Взрывы на заводе в России, которые произошли 1 июня в Дзержинске Нижегородской области, натворили немало бед на улицах города.

Как видно на фотографиях, которые постят в соцсетях местные жители, взрывная волна выбивала окна в домах и магазинах.

О большой мощности взрыва говорит тот факт, что в результате него вылетали не только стекла, но и ломались более прочные конструкции зданий.





























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За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщалось, взрывы на заводе в России произошли 1 июня. Предварительно, ЧП произошло на заводе Кристалл в цехе по производству тротила.