Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на пороховом заводе Кристалл в Дзержинске, где в результате взрыва пострадали 38 человек.

На территории порохового завода в Дзержинске Нижегородской области РФ днем 1 июня произошло несколько взрывов техногенного характера.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов), – говорится в сообщении управление СК России по Нижегородской области.

На месте взрывов продолжают работать спасатели.

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МЧС России подтвердило, что число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Также росСМИ со ссылкой на местное МЧС сообщают, что полностью разрушено административное здание завода.

Напомним, взрывы на заводе в России произошли 1 июня. Предварительно, ЧП произошло на заводе Кристалл в цехе по производству тротила.

Источник: СК РФ

Фото: izanami24