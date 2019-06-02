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На Ровенщине 5-летнего мальчика насмерть придавило пеноблоками

В селе Великие Цепцевичи в Ровенской области 5-летнего мальчика насмерть придавило пеноблоками.

На Ровенщине 5-летнего мальчика насмерть придавило пеноблоками

В селе Великие Цепцевичи 5-летний мальчик играл во дворе. Там были сложены пеноблоки, на которые ребенок и решил залезть. Но когда руками зацепился, пеноблоки упали на него.

Мальчика срочно госпитализировали в больницу, однако, врачам не удалось спасти его жизнь. Он умер во время операции.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой бытовой несчастный случай).

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К слову, в Харьковской области 61-летний мужчина убил своего сына, а после этого покончил жизнь самоубийством.

Источник: Нацполиция

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