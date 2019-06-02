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Снос памятника Жукову в Харькове: пострадали трое полицейских

По факту сноса активистами памятника Жукову в Харькове было открыто два уголовных дела.

Снос памятника Жукову в Харькове: пострадали трое полицейских

Во время сноса памятника Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.

– Группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, – говорится в сообщении Нацполиции.

По факту правонарушения открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей – до 5 лет лишения свободы.

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Снос памятника Жукову в Харькове: пострадали трое полицейских / 2 фотографии

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Напомним, что 2 июня около 13.00 в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, устроили акцию протеста – активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Источник: Нацполиция

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