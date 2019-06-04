В Харькове на проспекте Тракторостроителей около 8.30 столкнулись маршрутка и грузовик.
Утром в Харькове около 8.30 на проспекте Тракторостроителей произошло столкновение маршрутки с грузовиком, в результате чего пострадали десять человек.
Медики оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и следователи. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что маршрутка, которая попала в аварию, может быть нелегальной.
По его словам, профильный департамент не раз обращался в транспортную инспекцию по соответствующему вопросу, однако адекватных действий инспекция не принимала.
ДТП в Харькове
К слову, в Боярке (Киевская область) произошла масштабная авария с участием маршруток.