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Факты / Происшествия

В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком – 10 пострадавших

В Харькове на проспекте Тракторостроителей около 8.30 столкнулись маршрутка и грузовик.

ДТП у Харкові

Утром в Харькове около 8.30 на проспекте Тракторостроителей произошло столкновение маршрутки с грузовиком, в результате чего пострадали десять человек.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и следователи. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком – 10 пострадавших / 3 фотографии

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Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что маршрутка, которая попала в аварию, может быть нелегальной.

По его словам, профильный департамент не раз обращался в транспортную инспекцию по соответствующему вопросу, однако адекватных действий инспекция не принимала.

ДТП в Харькове

К слову, в Боярке (Киевская область) произошла масштабная авария с участием маршруток.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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