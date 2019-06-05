Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили.

Оба полицейских, подозреваемых в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.

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По словам пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, это самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования ГБР и решения суда.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.

Фото: сensor