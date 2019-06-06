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Факты / Происшествия

В Японии сошел с рельсов поезд метро

Линия метро в Йокогаме, неподалеку Токио, приостановила работу после того, как один из поездов сошел с рельсов.

В Японії зійшов з рейок потяг метро

В метро Йокогамы около 4.20 утра сошел с рельсов поезд метро, в котором находились более 100 пассажиров.

Это случилось возле станции Шимойида – с рельсов слетели пять из шести вагонов.

Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

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По предварительным данным, причиной инцидента могло стать то, что во время ночной проверки сотрудник метро оставил на рельсах специальное оборудование.

Скорее всего, первый поезд наехал на забытое оборудование.

Таких случаев здесь не было с момента начала эксплуатации метро в 1972 году.

К слову, в метро Киева довольно часто случаются инциденты с пассажирами, которые падают на рельсы.

ИсточникNHK

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